Бойкот России? Еще одна страна вызвала посла РФ из-за агрессии против Украины

Следом за Польшей солидарность с США, в связи с введением санкций против РФ, выразило и МИД Великобритании, вызвав российского посла Андрея Келина из-за активизации агрессии РФ в отношении Украины.

Также в Британии обеспокоены кибератакой на компьютерные сети американской компании SolarWinds, говорится на сайте правительства.

"Правительство Великобритании глубоко обеспокоено злонамеренным поведением российского государства", – говорится в сообщении.

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Как заявили в британском правительстве, действия РФ на границе с Украиной являются опасными и дестабилизирующими.

"России необходимо прекратить провокации и снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами", – отметили в правительстве.

Напомним, 15 апреля США официально ввели новые санкции против России, соответствующее распоряжение подписал президент Джо Байден. Этом было сделано для того, чтобы наказать Россию за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов штатов. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".