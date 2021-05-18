Будет дефицит. Индия не спешит возобновлять экспорт вакцин от коронавируса

Индия пока не будет экспортировать вакцины от коронавируса. Коллаж "Сегодня"
Индия, где сейчас бушует COVID-19, до октября не будет возобновлять экспорт вакцин против кронавируса, все произведенные препараты будут направляться для внутреннего использования.
Об этом сообщили три источника в правительстве страны, передает Reuters.
Такая задержка усугубит дефицит поставок вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX.
Источники заявили, что кампания вакцинации в Индии теперь будет иметь приоритет, поскольку ее число случаев инфицирования коронавирусом превышает 25 миллионов, а ежедневное число погибших достигает рекордного уровня.
"Это было внутреннее обсуждение, и некоторые страны попросили не ожидать выполнения Индией экспортных обязательств с учетом текущей ситуации", - сказал источник.
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Два других источника заявили, что точные сроки возобновления экспорта могут измениться в зависимости от того, как скоро Индия сможет контролировать эпидемиологическую ситуацию.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения изменила классификацию крайне заразного варианта COVID-19 с тройной мутацией, распространяющегося в Индии, как вариант, который стал глобальной угрозой для здоровья.
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