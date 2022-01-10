Будет ли нападение на Украину? Россия дала четкий ответ США

Сергей Рябков заверил, что вторжение в Украину не планируется / Фото: Коллаж: Сегодня

В Женеве завершились консультации по гарантиям безопасности в Европе. В переговорах принимал участие заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков отметил, что во время переговоров Женеве Соединенные Штаты затронули тему наращивания российских войск на границе с Украиной.

Реклама

"В ходе переговоров были выдвинуты претензии насчет российских войск вдоль границы с Украиной, высказаны определенные угрозы, как минимум предупреждение в наш адрес. Мы объяснили коллегам, что никаких планов намерений напасть на Украину у нас нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляется в приделах нашей национальной территории", – заявил он.

По итогам встречи он рассказал, что "разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы".

По его словам, сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к их предложениям.

Он отметил, что без продвижения по вопросу нерасширения НАТО и отказа альянса от размещения ракет вблизи российских границ работа с США по другим аспектам будет под вопросом. По его словам, блок должен сделать шаг навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности.

Реклама

В свою очередь, глава американской делегации Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон никому не позволит закрыть дверь в НАТО для какой-либо страны.

"Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса", – сказала она.

Шерман отметила, что США не намерены принимать каких-либо решений по ситуации на Украине без предварительных консультаций с руководством страны.

По ее словам, США примут финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов в случае вторжения РФ на Украину.

Реклама

В Госдепартаменте США добавили, что Вашингтон предложил Москве провести дальнейшие двусторонние консультации в скором времени.

Угроза вторжения в Украину