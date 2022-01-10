Чи буде напад на Україну? Росія дала чітку відповідь США

Рябков запевнив, що вторгнення в Україну не планується / Фото: Колаж: Сьогодні

У Женеві завершилися консультації з гарантій безпеки в Європі. У переговорах брав участь заступник держсекретаря США Венді Шерман та заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Рябков зазначив, що під час переговорів Женеві Сполучені Штати торкнулися теми нарощування російських військ на кордоні з Україною.

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"Під час переговорів було висунуто претензії щодо російських військ уздовж кордону з Україною, висловлено певні загрози, як мінімум попередження на нашу адресу. Ми пояснили колегам, що жодних планів намірів напасти на Україну у нас немає і бути не може. Усі заходи щодо бойової підготовки військ здійснюється у межі нашої національної території", – заявив він.

За підсумками зустрічі він розповів, що "розмова була складною, довгою, дуже професійною, глибокою, конкретною, без спроб щось прикрасити, обійти якісь гострі кути".

За його словами, склалося враження, що американська сторона дуже серйозно підійшла до їх пропозицій.

Він зазначив, що без просування щодо нерозширення НАТО і відмови альянсу від розміщення ракет поблизу російських кордонів робота зі США з інших аспектів буде під питанням. За його словами, блок має зробити крок назустріч російським пропозиціям щодо гарантій безпеки.

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У свою чергу глава американської делегації Уенді Шерман заявила, що Вашингтон нікому не дозволить закрити двері в НАТО для будь-якої країни.

"Ми нікому не дозволимо припинити політику відкритих дверей у НАТО, яка завжди була центральною для альянсу", – сказала вона.

Шерман зазначила, що США не мають наміру приймати жодних рішень щодо ситуації в Україні без попередніх консультацій із керівництвом країни.

За її словами, США ухвалять фінансові санкції стосовно ключових російських інститутів у разі вторгнення РФ в Україну.

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У Держдепартаменті США додали, що Вашингтон запропонував Москві провести подальші двосторонні консультації незабаром.

Загроза вторгнення в Україну