Набряцались оружием. Россия убирает войска от границы с Украиной

Россия решила закончить военные учения в оккупированном Крыму и в регионах рядом с Украиной. В связи с этим министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу решил вернуть все перемещенные войска в места их постоянной дислокации.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Шойгу, во время учений российские военные "продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны".

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"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью", – добавил российский министр.

На этом фоне с 23 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил РФ и командующие войсками военных округов и воздушно-десантных войск должны начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.