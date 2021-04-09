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Россия стягивает "Искандеры" к границе с Украиной

9 апреля, 11:45

Виталий Семченко Виталий Семченко

Военная техника прибыла в Воронежскую область

Россия стягивает как минимум 14 подразделений и несколько ракетных комплексов "Искандер" к границам с Украиной.

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Об этом сообщает британское агентство Janes , передает "РБК".

В передислокации участвуют войска Центрального военного округа. К границе движутся танки, боевые машины пехоты (БМП), а также системы залпового огня "Ураган".

По данным агенства, в Воронежскую область также прибыло несколько "Искандеров". Они, вероятно, принадлежат 119-й ракетной бригаде, дислоцированной в Свердловской области.

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Janes также сообщает, что к югу от Воронежа создан полигон, оборудованный комплексами дальней связи и полевым госпиталем. В Краснодарском крае и оккупированном Крыму наблюдается аналогичное наращивание войск и техники, включая БМП и самоходные минометы "Тюльпан".

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"Искандер" — это оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), предназначенный для поражения целей (дальность до 500 км) баллистическими ракетами с ядерной и неядерной боеголовкой. США и НАТО оценивают данный комплекс как самый опасный из всех стоящих на вооружении России.

Последние недели с первых полос украинских и мировых СМИ не сходит тема обострения на Донбассе. Где сейчас дислоцируются военные РФ и действительно ли этих сил достаточно для полномасштабного вторжения в нашу страну – читайте в материале "Сегодня".

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Россия Донбасс войска граница с Украиной искандер
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