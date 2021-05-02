Чехия окончательно забраковала "Спутник V": Не нуждаемся в несертифицированных вакцинах

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Чехии не нужны вакцины от коронавируса, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), ей хватает сертифицированных препаратов и нет нужды закупать "Спутник V" у России.
Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш, передает Czech Radio.
"В Чехию поступает достаточное количество вакцин. Мы не нуждаемся в препаратах, не зарегистрированных в Евросоюзе", – подчеркнул Бабиш.
Ранее вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что Прага пересмотрела целесообразность покупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и подтвердил, что чехов не планируют вакцинировать российским препаратом.
Мы также сообщали, что бразильский регулятор здравоохранения Anvisa не разрешил импорт российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в страну из-за "высоких рисков" и "серьезного дефекта".
Напомним, в марте в Чехии разгорелся скандал, после того как президент Милош Земан потребовал от премьера Андрея Бабиша уволить ряд министров, выступающих против упрощенной легализации российской вакцины от коронавируса Sputnik V.
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