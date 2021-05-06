В 2020 году температура воздуха стала выше на 3 градуса, а уровень моря – выше примерно на 15 метров

Реки мелеют. Фото: http://magictaiga.com

Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, человечество движется к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, в прошлом году температура стала выше на 3 градуса, а уровень моря – выше примерно на 15 метров.

"В соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия. Мы стоим на краю пропасти", – сказал Гутерриш.

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Он также подчеркнул, что нынешних обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

"Но если мы будем работать сообща, мы можем предотвратить наихудшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития", – отметил генсек ООН.

Ранее экологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за их бездействие в борьбе с климатическими изменениями.