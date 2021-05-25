Через неделю собиралась защищать диплом в Вильнюсе. Что известно о девушке Протасевича, задержанной в Минске

София Сапега познакомилась с Романом Протасевичем около полугода назад, однако свою маму все еще с ним не познакомила

Роман Протасевич и София Сапега

23-летнюю девушку белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Софию Сапегу задержали на 72 часа "по подозрению в преступлениях" на территории Беларуси.

Сапега возвращалась в Вильнюс из Афин, где отдыхала вместе с Протасевичем, однако их самолет белорусские власти принудительно посадили.

Девушку подозревают в совершении преступлений в августе – сентябре 2020 года, когда были протесты в связи с победой на президентских выборах Александра Лукашенко.

Что сейчас известно о Софии?

София Сапега родом из России (Владивостока), но почти всю свою жизнь прожила в Беларуси. Как рассказывает одногруппник девушки, Сапега поступила в частный литовский вуз ЕГУ в рамках программы "Международное право и право Европейского Союза". В этом году должна была окончить в нем магистратуру. В Литве у Софии временный вид на жительство.

В Беларуси живет ее мама, а в России – отец.

По словам ее мамы, по возвращении из Греции ее дочь собиралась защищать диплом. София Сапега познакомилась с Романом Протасевичем около полугода назад, однако свою маму с ним еще не познакомила.

"Политикой не интересовалась, но переживала за судьбу родных для себя стран – Беларуси и России. Уверен, что задержание Софы имеет под собой только одну причину – оказать давление на Романа. Так как других причин объективно нет", – говорит одногруппник девушки.

Что говорят родители Софии Сапеги?

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Как рассказывает мать задержанной Софии Анна Дудич, дочь успела написать в WhatsApp только слово "мама". В настоящий момент она находится в ИВС на Окрестина, где во время масштабных протестов в Беларуси содержали протестующих. Для девушки наняли адвоката.

Родители узнали из Instagram, что произвел посадку рейс из Афин в Вильнюс. До Вильнюса лететь оставалось считаные минуты, но самолет развернули над Лидой.

Отец девушки Андрей Сапега подтвердил, что в августе – сентябре прошлого года она находилась в Минске, но не знает, принимала ли она участие в протестах.

Что говорят друзья Софии?

Одногруппница Софии рассказала, что не знала об отношениях подруги с Романом, так как та вообще редко говорила о подробностях своей личной жизни. По словам девушки, в соцсетях не было никакой информации о романтических отношениях с Протасевичем.

К слову, по всей видимости, София Сапега удалила свой аккаунт в Instagram.

Друзья отзываются о девушке как об очень хорошем человеке. Говорят, что она порядочная, добрая и открытая.

Напомним, 23 мая белорусские власти принудительно посадили в Минске авиалайнер Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, заявив об угрозе теракта на борту самолета. Якобы от группировки ХАМАС поступила угроза взрыва, но палестинские боевики отрицают свою причастность к событию.