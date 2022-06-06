Четырехдневка стала реальностью. В Великобритании проводят важный эксперимент – подробности

В Великобритании работников переводят на четырехдневную рабочую неделю. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Великобритании начался масштабный эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. В экспериментальной программе примут участие около 3,3 тысяч сотрудников из 70 компаний. Ожидается, что сокращение рабочих дней усилит продуктивность работников.

Об этом сообщает Sky News.

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В эксперименте принимают участие компании из разных отраслей: например, банковской сферы и гостиничного бизнеса. Они должны по-прежнему платить работникам 100% заработной платы при условии, что те сохранят максимальную продуктивность.

Длительность эксперимента рассчитана на 6 месяцев. В течении этого времени организаторы исследования – 4 Day Week Global в партнерстве с аналитическим центром Autonomy и кампанией 4 Day Week UK – должны измерить влияние уменьшения количества рабочих дней на производительность и благополучие персонала.

Генеральный директор Charity Bank Эд Сигел считает, что "концепция пятидневной рабочей недели XX века больше не подходит для бизнеса XXI века". Организаторы эксперимента уверены, что после пандемии коронавируса подход к длительности рабочей недели должен измениться.

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Зачем нужно сокращать рабочую неделю

Четырехдневная рабочая неделя повышает производительность работников. Это еще в 2019 году доказали в японском подразделении компании Microsoft и перевели сотрудников на новый график работы. Дополнительным выходным стала пятница. При этом людям не сокращали зарплату и не высчитывали дни из отпуска. Во время эксперимента выяснилось, что эффективность работников, которые отдыхают больше, возросла на целых 40 процентов.

Кроме того, компания еще и сэкономила средства. Потому что стала тратить на 20 процентов меньше электричества и печатать вдвое меньше бумажек.

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