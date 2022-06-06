Чотирьохденка стала реальністю. У Великобританії проводять важливий експеримент – подробиці

У Великобританії працівників переводять на чотирьохденний робочий тиждень. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Великобританії розпочався масштабний експеримент із впровадження чотириденного робочого тижня. В експериментальній програмі візьмуть участь близько 3,3 тисячі співробітників з 70 компаній. Очікується, що скорочення робочих днів посилить продуктивність працівників.

Про це повідомляє Sky News.

Реклама

В експерименті беруть участь компанії з різних галузей: наприклад, банківської сфери та готельного бізнесу. Вони мають, як і раніше, платити працівникам 100% заробітної плати за умови, що ті збережуть максимальну продуктивність.

Тривалість експерименту розрахована на 6 місяців. Протягом цього часу організатори дослідження – 4 Day Week Global у партнерстві з аналітичним центром Autonomy та кампанією 4 Day Week UK – повинні виміряти вплив зменшення кількості робочих днів на продуктивність та благополуччя персоналу.

Генеральний директор Charity Bank Ед Сігел вважає, що "Концепція п'ятиденного робочого тижня XX століття більше не підходить для бізнесу XXI століття". Організатори експерименту впевнені, що після пандемії коронавірусу підхід до тривалості робочого тижня має змінитися.

Реклама

Навіщо потрібно скорочувати робочий тиждень

Чотириденний робочий тиждень підвищує продуктивність працівників. Це ще у 2019 році довели у японському підрозділі компанії Microsoft та перевели співробітників на новий графік роботи. Додатковим вихідним стала п'ятниця. При цьому людям не скорочували зарплату та не вираховували дні з відпустки. Під час експерименту з'ясувалося, що ефективність працівників, які відпочивають більше, зросла на цілих 40 відсотків.

Крім того, компанія ще й заощадила кошти. Тому що почала витрачати на 20 відсотків менше електрики і друкувати вдвічі менше за папірці.

Читайте також: