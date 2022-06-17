Членство Украины в ЕС поможет охладить пыл Путина. Что пишут западные СМИ

Западные СМИ проанализировали ситуацию в Украине Коллаж: Сегодня/Reuters

Европа поддерживает стремление Украины на пути в ЕС, по мнению мировых лидеров это поможет нашей стране в борьбе с российской агрессией, а также охладит пыл хозяина Кремля. По информации западных СМИ, российская армия уже исчерпала ¼ всех своих ресурсов на нашей территории.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Поддержка Украины на пути к ЕС

Американская газета The Washington Post пишет, что лидеры трех крупнейших экономик Европейского Союза заявили, что поддерживают кандидатуру Украины на присоединение к 27-членному блоку. "Мы находимся на переломном этапе нашей истории", – сказал Драги, назвав визит "недвусмысленным подтверждением нашей поддержки". "Ежедневно украинский народ защищает ценности демократии и свободы, являющиеся опорами европейского проекта, нашего проекта", – сказал он.

Еженедельный журналThe Economist пишет, что ЕС должен объявить Украину кандидатом на членство. Поступить иначе значило бы успокоить Россию. На границах ЕС вспыхнула война — именно ужас, который его учредители союза надеялись выгнать с континента. Чтобы быть верным миссии ЕС, поддерживать борьбу демократии и противостоять националистической агрессии, противоядием которой ЕС считает себя, лидеры союза, которые встретятся в Брюсселе на следующей неделе, должны официально объявить Украину кандидатом в членство.

РФ нацелила экономическое оружие на Европу

Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что Россия сокращает потоки газа, нацеливая экономическое оружие на Европу. Этой зимой на континенте может закончиться природный газ после того, как Москва еще больше сокращает поставки. Полного газового эмбарго требуют украинские компании "Нафтогаз", ДТЭК и "Укрэнерго", инициировав проект #StopBloodyEnergy.

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Оккупированные территории вернут Украине

Информагентство Bloomberg со ссылкой на приближенного к президенту Франции дипломата, сообщает, что все территории, завоеванные Россией, включая Крым, должны быть возвращены Украине. Советник Макрона ранее заявил, что оккупация Крыма была незаконной, поэтому российские войска должны быть выведены из этого района, чтобы соблюдать международное право.

Путин потерял 1/4 армии на войне с Украиной

Немецкий журнал Der Spiegel цитирует слова начальника британского штаба Тони Радакина, что Россия уже "стратегически проиграла" войну против Украины. Нападение на соседнюю страну было "ужасной ошибкой России". Не исключено, что глава кремля Путин в ближайшие недели достигнет "тактических успехов" в Украине, считает Радакин. Однако он пожертвовал четвертью численности своей армии ради "мизерных" территориальных завоеваний. "Россия терпит неудачу", – заявил начальник штаба.