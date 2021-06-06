"Чудесный грузин": в России поставили спектакль о молодом Сталине с Бузовой

В МХАТе утверждают, что их новый спектакль – "безоценочное исследование", рассчитанное на "городского образованного человека"

Сталин и Ольга Бузова. Коллаж "Сегодня"

В России МХАТ анонсировал премьеру спектакля о молодом Иосифе Сталина под названием "Чудесный грузин", и одну из главных ролей в нем сыграет певица Ольга Бузова, героиня которой по сюжету спасет будущего "вождя".

Об этом сообщает Meduza.

В МХАТе заявили, что их спектакль – это "безоценочное исследование", и рассчитано оно на "городского образованного человека самого разного возраста, который задумывается о Сталине, о Трампе, о Путине, о де Голле, о Рузвельте".

В театре утверждают, что в спектакле практически нет художественного вымысла, поскольку его авторы работали с архивами.

"Долгие годы молодость Сталина была под грифом "Секретно". Поэтому МХАТ берется за острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя", – говорится в описании спектакля на сайте театра.

Сцена из спектакля "Чудесный грузин" / instagram.com/mxat.gorkogo Реклама

По словам художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, сам он якобы "противоречиво" относится к Сталину, поскольку тот уничтожил церкви и монастыри, но руководитель МХАТа не преминул отметить, что при Сталине были "невероятные достижения экономики" и "военные, технологические и социальные прорывы и победы", а также "невероятное советское образование". О репрессиях и других преступлениях под руководством Сталина Бояков не вспомнил.

Он также рассказал, что в спектакле будет "играть и петь" Ольга Бузова, которая исполнит роль Беллы Шанталь – "певицы кабаре и корпоративов"; по сюжету она станет шпионкой "Матой Хари – умной, хитрой", и спасет Сталина.

Напомним, в 2020 году бывший "куратор украинского направления" в Кремле Владислав Сурков должен был появиться в премьерном спектакле "Бесы" по роману Достоевского московского Театра на Малой Бронной.