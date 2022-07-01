Цифры впечатляют! Пентагон забросали предложениями по производству оружия для Украины

Американские компании предлагают производить оружие для Украины / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Министерство обороны США в настоящее время рассматривает 1300 предложений от 800 компаний относительно новых инновационных вооружений и коммерческих возможностей, которые они могли бы разработать и произвести для Украины, чтобы использовать ее в борьбе против вторжения России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя министерства обороны.

Ожидается, что в ближайшие недели Пентагон примет решение о том, какие идеи он будет реализовывать. Предложения, запрошенные министерством, сосредоточены вокруг ключевых областей, включая средства противовоздушной обороны, противотанковые, противопехотные, береговые, беспилотные авиационные системы, контрбатарейную и защищенную связь, которые были определены Украиной как ключевая военная потребность.

Реклама

Цель инициативы министерства обороны состоит в том, чтобы получить идеи и информацию, ускорить производство и нарастить больше мощностей на промышленной базе, поскольку теперь США и их союзникам, вероятно, придется поддерживать Украину еще долго после того, как ее собственные существующие запасы оружия закончатся. Поэтому Минобороны США ищет производителей, которые могут воплотить проекты за 30 дней или более сложные – за 180 дней.

Помощь от США

Тем временем Пентагон продолжает многократные поставки оружия на миллиарды долларов. В четверг президент Джо Байден заявил, что США вскоре предоставят новый пакет помощи на сумму 800 миллионов долларов, включая системы противовоздушной обороны и наступательные вооружения.

На данный момент США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму 6,1 миллиарда долларов после вторжения России 24 февраля. США работают с более чем 50 другими странами, чтобы выяснить, какое оружие они могут предложить.

Реклама

Предпочтение отдавалось российскому оружию, потому что украинские силы знакомы с этими системами и не нуждаются в обучении. Но по мере того, как война продолжалась, было предоставлено более современное оружие, и украинские силы прошли обучение в соседних странах.