Цифри вражають! Пентагон закидали пропозиціями щодо виробництва зброї для України

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони США наразі розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо нових інноваційних озброєнь та комерційних можливостей, які вони могли б розробити та виробити для України, щоб використати її у боротьбі проти вторгнення Росії. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника міністерства оборони.

Очікується, що найближчими тижнями Пентагон ухвалить рішення про те, які ідеї він реалізовуватиме. Пропозиції на запит міністерства зосереджені навколо ключових областей, включаючи засоби протиповітряної оборони, протитанкові, протипіхотні, берегові, безпілотні авіаційні системи, контрбатарейний та захищений зв'язок, визначені Україною як ключова військова потреба.

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Мета ініціативи міністерства оборони полягає в тому, щоб отримати ідеї та інформацію, прискорити виробництво та наростити більше потужностей на промисловій базі, оскільки тепер США та їхнім союзникам, ймовірно, доведеться підтримувати Україну ще довго після того, як її власні запаси зброї закінчаться. Тому Міноборони США шукає виробників, які можуть реалізувати проєкти за 30 днів або складніші – за 180 днів.

Допомога від США

Тим часом Пентагон продовжує багаторазове постачання зброї на мільярди доларів. У четвер президент Джо Байден заявив, що США незабаром нададуть новий пакет допомоги на суму 800 мільйонів доларів, включаючи системи протиповітряної оборони та наступальні озброєння.

На цей час США виділили Україні допомогу в галузі безпеки на суму 6,1 мільярда доларів після вторгнення Росії 24 лютого. США працюють з більш ніж 50 іншими країнами, щоб з'ясувати, яку зброю вони можуть запропонувати.

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Перевага віддавалася російській зброї, бо українські сили знайомі з цими системами і не потребують навчання. Але в міру того, як війна тривала, було надано більш сучасну зброю, і українські сили пройшли навчання у сусідніх країнах.