COVID-26 и COVID-32. Ученый из США предупредил о новых пандемиях

Специалист считает, что нужно надавить на Китай, чтобы ученые могли получить данные оттуда и выяснить причины появления вируса

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Если люди не выяснят причины появления коронавируса, человечество ждет появление новых пандемий COVID-26 и COVID-32.

Об этом заявил ученый и эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез, сообщает NBC News.

"Природа говорит нам о том, что произойдет: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19", — заявил Хотез.

Также ученый призвал направить в Китай вирусологов, эпидемиологов и ученых, чтобы узнать больше о происхождении коронавируса.

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Хотез считает, что нужно надавить на власти Китая, чтобы специалисты получили доступ к животным, людям, образцам и лабораториям. Они должны собрать образцы вируса и крови людей и животных.

"Это в интересах не только Китая или США, но и всего мира", — отметил ученый.

Напомним, ранее в ВОЗ предупредили о новой пандемии, которая может начаться из-за торговли дикими животными на продовольственных рынках.

Кроме того, ранее исследователи австралийского университета составили карту с потенциально опасными регионами, которые могут стать колыбелями для новых пандемий.