Українська
$ 28,38
33,78
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Миру угрожают новые пандемии: список стран, откуда они придут

26 ноября, 11:51

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Наиболее опасными регионами признаны южные регионы Африки и Латинская Америка

Ученые пугают мир возможными новыми пандемиями, которые могут прийти из Африки, Латинской Америки или Южной Азии. Исследователи австралийского университета проанализировали целый комплекс экологических и социальных факторов, влияющих на распространение заражения. И составили карту с потенциально опасными регионами.

Реклама

Итак, к зонам риска в Африке попали регионы ближе к Югу Сахары, Южная Азии и некоторые регионы Китая. Несколько возможных вспышек пандемий согласно прогнозам ученых стоит ожидать и на западном побережье Латинской Америки.

В тренде
Видео дня. Трамп помиловал индейку ко Дню благодарения

В список стран, которые могут стать колыбелями для новых пандемий, попали:

  • Нигерия
  • Камерун
  • Гвинея
  • Пакистан
  • Индия
  • Мьянма
  • Эквадор
  • Колумбия
  • Перу
  • Венесуэла
Видео: Сегодня

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию. И, стоит отметить, миллиардер оптимистичен по поводу преодоления следующей пандемии.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Африка болезни пандемия Латинская Америка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородом
Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородомДругие страны
Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса
Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавирусаДругие страны
"Убийца и мучитель народа": Белорусская автокефальная церковь объявила анафему ЛукашенкоДругие страны
Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские военные вошли в Агдамский район
Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские военные вошли в Агдамский районДругие страны
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефтиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять