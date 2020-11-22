Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию

Основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс прогнозирует, что мир ожидает новой пандемии, но если повезет, это произойдет не очень скоро.

Реклама

Об этом он рассказал в совместном подкасте с главным инфекционистом США Энтони Фаучи и актрисой Рашидой Джонс на GatesNotes.

Миллиардер надеется, что следующая пандемия, подобная COVID-19, придет не раньше чем через 20 лет.

"Нам повезет, если это (следующая пандемия. – Ред.) случится лет через двадцать", – заявил Гейтс.

В то же время, по его словам, нельзя исключить, что пандемия случится через три года.

В тренде Создатели Moderna уже озвучили стоимость одной дозы своей вакцины

Реклама

Глава Microsoft обнадежил, что к следующей глобальной эпидемии мир будет более подготовленным: будут наработаны алгоритмы карантина и тестирования для ограничения распространения инфекции.

Напомним, ранее Гейтс заявил, что после пандемии коронавируса мир ожидают кардинальные изменения: в привычку войдет удаленное общение и будет стремительно развиваться программное обеспечение.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама