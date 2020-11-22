Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию

Основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс прогнозирует, что мир ожидает новой пандемии, но если повезет, это произойдет не очень скоро.
Об этом он рассказал в совместном подкасте с главным инфекционистом США Энтони Фаучи и актрисой Рашидой Джонс на GatesNotes.
Миллиардер надеется, что следующая пандемия, подобная COVID-19, придет не раньше чем через 20 лет.
"Нам повезет, если это (следующая пандемия. – Ред.) случится лет через двадцать", – заявил Гейтс.
В то же время, по его словам, нельзя исключить, что пандемия случится через три года.
Глава Microsoft обнадежил, что к следующей глобальной эпидемии мир будет более подготовленным: будут наработаны алгоритмы карантина и тестирования для ограничения распространения инфекции.
Напомним, ранее Гейтс заявил, что после пандемии коронавируса мир ожидают кардинальные изменения: в привычку войдет удаленное общение и будет стремительно развиваться программное обеспечение.
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