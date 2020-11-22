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Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию

22 ноября, 21:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Миллиардер оптимистичен по поводу преодоления следующей пандемии

Основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс прогнозирует, что мир ожидает новой пандемии, но если повезет, это произойдет не очень скоро.

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Об этом он рассказал в совместном подкасте с главным инфекционистом США Энтони Фаучи и актрисой Рашидой Джонс на GatesNotes.

Миллиардер надеется, что следующая пандемия, подобная COVID-19, придет не раньше чем через 20 лет.

"Нам повезет, если это (следующая пандемия. – Ред.) случится лет через двадцать", – заявил Гейтс.

В то же время, по его словам, нельзя исключить, что пандемия случится через три года.

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Фото: welt.de
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Глава Microsoft обнадежил, что к следующей глобальной эпидемии мир будет более подготовленным: будут наработаны алгоритмы карантина и тестирования для ограничения распространения инфекции.

Напомним, ранее Гейтс заявил, что после пандемии коронавируса мир ожидают кардинальные изменения: в привычку войдет удаленное общение и будет стремительно развиваться программное обеспечение.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Билл Гейтс прогноз коронавирус пандемия
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