COVID-апокалипсис в Индии. "Коктейль антител" разрешили для лечения больных

В основе препарата смесь касиривимаба и имдевимаба – синтетических копий антител, которые вырабатывает заболевший COVID-19

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

В Индии на фоне ужасающей ситуации с пандемией коронавируса разрешили экстренное применение "коктейля антител" для лечения больных – смесь касиривимаба и имдевимаба, – синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

"Коктейль антител" разработала корпорация Roche совместно с компанией Regeneron.

Лекарство предназначено пациентам, у которых высок риск тяжелого течения заболевания коронавирусом.

Реклама

Разработчики препарата считают, что "коктейль антител" увеличивает шансы больных избежать как госпитализации, так и направления в реанимацию.

Тем временем многие страны уже запретили своим авиакомпаниям летать в Индию, но австралийское правительство пошло еще дальше, пригрозив уголовной ответственностью тем своим гражданам, которые были в Индии в течение 14 последних дней перед въездом в Австралию.

Ситуация с коронавирусом в Индии сейчас ужасающая – количество заболевших превысило 20 млн, что является вторым результатом в мире.