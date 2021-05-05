COVID-апокалипсис в Индии. "Коктейль антител" разрешили для лечения больных

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В Индии на фоне ужасающей ситуации с пандемией коронавируса разрешили экстренное применение "коктейля антител" для лечения больных – смесь касиривимаба и имдевимаба, – синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
"Коктейль антител" разработала корпорация Roche совместно с компанией Regeneron.
Лекарство предназначено пациентам, у которых высок риск тяжелого течения заболевания коронавирусом.
Разработчики препарата считают, что "коктейль антител" увеличивает шансы больных избежать как госпитализации, так и направления в реанимацию.
Тем временем многие страны уже запретили своим авиакомпаниям летать в Индию, но австралийское правительство пошло еще дальше, пригрозив уголовной ответственностью тем своим гражданам, которые были в Индии в течение 14 последних дней перед въездом в Австралию.
Ситуация с коронавирусом в Индии сейчас ужасающая – количество заболевших превысило 20 млн, что является вторым результатом в мире.
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