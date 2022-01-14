Данилов назвал организаторов кибератаки на Украину и выдал их главную цель

Москве не удалось добиться желаемого результате / Коллаж "Сегодня"

За кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия. В этом не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Данилов пояснил, что сегодня есть только одна страна, которая может заниматься кибератаками против Украины. "Это Российская Федерация", – сказал он, добавив, что сейчас идет расследование этой кибератаки.

Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.

"Они хотят, чтобы определенные процессы (в Украине – ред.) прекратили существование, потому что те институты, которые есть, они являются крайне важными для существования вообще системы государственного управления", – пояснил Данилов.

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