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Данилов назвал организаторов кибератаки на Украину и выдал их главную цель

Ирина Ковальчук
14 января, 22:13
Планы организаторов нападения не достигли поставленной задачи

Москве не удалось добиться желаемого результате / Коллаж "Сегодня"

За кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия. В этом не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Данилов пояснил, что сегодня есть только одна страна, которая может заниматься кибератаками против Украины. "Это Российская Федерация", – сказал он, добавив, что сейчас идет расследование этой кибератаки.

Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.

"Они хотят, чтобы определенные процессы (в Украине – ред.) прекратили существование, потому что те институты, которые есть, они являются крайне важными для существования вообще системы государственного управления", – пояснил Данилов.

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Что произошло

  • В ночь с 13 на 14 января хакеры осуществили массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур Украины.
  • Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
  • По данным МВД, в июле прошлого года атакам подвергались сайты президента Украины и СБУ, всего за год было совершено около 1 млн атак на интернет-ресурсы госорганов.
  • Кибератака на правительственные сайты свидетельствует о том, что Россия продолжает обострять ситуацию в Украине. Об этом заявил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.
  • Ранее правительство США предупреждало Украину, что Россия готовит хакерские атаки на нашу страну. В Киев были направлены американские специалисты, которые должны были протестировать наши компьютерные системы на предмет устойчивости к кибератакам.