Данилов назвав організаторів кібератаки на Україну та видав їх головну мету

Москві не вдалося досягти бажаного результату / Колаж "Сьогодні"

За кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія. У цьому не сумнівається секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Данилов пояснив, що сьогодні є лише одна країна, яка може займатись кібератаками проти України. "Це Російська Федерація", – сказав він, додавши, що зараз триває розслідування цієї кібератаки.

Організатори нападу, на думку секретаря РНБО, не досягли поставленого завдання.

"Вони хочуть, щоб певні процеси (в Україні – ред.) припинили існування, бо ті інститути, які є, є вкрай важливими для існування взагалі системи державного управління" , – пояснив Данилов.

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Що сталося