Деэскалация уже сегодня. Байден обсудил с Нетаньяху сектор Газа

Байден ждет от Нетаньяху деэскалации в секторе Газа. Коллаж "Сегодня"
Президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня ожидает значительной деэскалации в районе сектора Газа.
Об этом американский лидер заявил во время переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Белого Дома.
"Два лидера подробно обсудили состояние событий в Газе, прогресс Израиля в снижении потенциала ХАМАС и других террористических элементов, а также продолжающиеся дипломатические усилия региональных правительств и Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.
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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сейчас есть два пути решения конфликта в районе сектора Газа. Один из них – оккупация территории.
Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные во время боев в секторе Газа уничтожили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС.
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