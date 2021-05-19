Деэскалация уже сегодня. Байден обсудил с Нетаньяху сектор Газа

Американский президент обсудил и израильским премьером конфликт в секторе Газа и пути его завершения

Байден ждет от Нетаньяху деэскалации в секторе Газа. Коллаж "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня ожидает значительной деэскалации в районе сектора Газа.

Об этом американский лидер заявил во время переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Белого Дома.

"Два лидера подробно обсудили состояние событий в Газе, прогресс Израиля в снижении потенциала ХАМАС и других террористических элементов, а также продолжающиеся дипломатические усилия региональных правительств и Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сейчас есть два пути решения конфликта в районе сектора Газа. Один из них – оккупация территории.

Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные во время боев в секторе Газа уничтожили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС.

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