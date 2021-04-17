Действия РФ вызывают сожаление. Реакция США на ответные меры на санкции

Представитель Госдепартамента считает, что США оставляют за собой право ответить России

После того, как РФ ввела ответные санкции против Соединенных Штатов, представитель Госдепартамента США назвал шаги России эскалационными и достойными сожаления.

Об этом сообщает CNN.

"Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Сегодняшнее заявление российского правительства было эскалационным и достойным сожаления. Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные меры России против Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

Реклама

Министерство иностранных дел России опубликовало список американцев, которым запретили въезд на территорию страны:

генеральный прокурор США Мэррик Гарланд;

директор ФБР Кристофер Рэй;

директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль;

советник президента США по внутренней политике, экс-постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс;

директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Также закрыт въезд Джону Болтону, бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН, и Роберту Вулси, бывшему директору ЦРУ.

Напомним, 15 апреля США официально ввели новые санкции против России, соответствующее распоряжение подписал президент Джо Байден. Этом было сделано для того, чтобы наказать Россию за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов штатов. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".