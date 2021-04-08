"До конца не понятно": Пентагон хочет выяснить, что россияне делают у границы с Украиной

Министерство обороны Соединенных Штатов в последнее время фиксирует рост российского военного присутствия вдоль границ с Украиной и в оккупированном Крыму, но пока не может понять, какую цель преследует Россия.

Об этом заявил на брифинге 7 апреля представитель Пентагона Джон Кирби.

Он подчеркнул, что США намерены прояснить, "что там делают россияне".

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"До конца не понятно, что там делают россияне, а мы хотим это понять. И эта неопределенность абсолютно не способствует более стабильной и безопасной ситуации", – сказал Кирби.

Напомним, в последнее время Россия перебрасывает войска к границе с Украиной, а поддерживаемые Россией боевики не прекращают обстрелы на Донбассе, применяя запрещенное вооружение.

В частности, переброска Россией к границе с Украиной тяжелой военной техники со скрытыми номерами была зафиксирована на видео 1 и 2 апреля на трассе в районе Ростова-на-Дону.