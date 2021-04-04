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Россия перебрасывает к границе с Украиной артиллерию: опубликованы видео

4 апреля, 00:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Номера на колонне военной техники заклеены

Переброска Россией к границе с Украиной тяжелой военной техники со скрытыми номерами была зафиксирована на видео 1 и 2 апреля на трассе в районе Ростова-на-Дону.

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Об этом сообщила группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

На обоих видео видны грузовики, буксирующие гаубицы "Мста-Б". Причем на первом видео оператор говорит, что "номера региона прикрыты, а на втором четко видно заклеенные на грузовиках синей пленкой госномера – на них скрыт код, определяющий принадлежность к военному округу.

Расследователи установили, что видео сняты на трассе М4, которая севернее проходит близко к границе с Украиной и колонны двигаются на север.

"Хотя мы не знаем пункты их назначения, стоит вспомнить, что не так давно на видео из Воронежа попала колонна с кодом 76 на номерах – этот код относится к Центральному военному округу, который вообще не граничит с Украиной", – отмечается в материале.

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Кроме того, сообщается, что удалось обнаружить несколько недавних фото- и видеоматериалов, на которых снято передвижение эшелонов с военной техникой в Новосибирске, Тюмени и Красноуфимске (Свердловская область).

"Это позволяет предположить, что на границу с Украиной продолжают перебрасывать не только части из граничащих с ней Западного и Южного, но и как минимум из Центрального военного округа", – считают расследователи.

Напомним, 1 апреля главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупационные войска завершили подготовку к наступлению вглубь территории Украины.

Мы также сообщали, что НАТО обеспокоено наращиванием Россией своих войск у границ Украины и считает, что именно Кремль несет ответственность за эскалацию на Донбассе.

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Россия Донбасс артиллерия гаубицы граница Украины
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