"Добро пожаловать в жизнь": первая страна в ЕС отменила карантин из-за COVID-19

Люди гуляют на улицах Дании. Фото: коллаж "Сегодня"

В Дании снимают практически все карантинные ограничения, несмотря на то, что количество зараженных новым штаммом "Омикрон" в Европе растет. Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщает NDTV.com.

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"Мы прощаемся с ограничениями и добро пожаловать в жизнь, какой мы ее знали до коронавируса", — заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

По ее словам, успешная программа вакцинации оказалась "супероружием".

"Это дало нам надежную защиту от продолжающейся инфекции. Вот почему правительство решило, что коронавирус больше не следует считать опасным заболеванием для общества", – добавила премьер.

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Согласно опросу бюро AFP, Дания станет первой страной Европейского Союза и второй в Европе, которая пошла на такие меры.

Вслед за Британией

Великобритания с 27 января отменяет большинство коронавирусных ограничений:

ношение масок в закрытых помещениях и транспорте перестает быть обязательным;

для посещения некоторых массовых мероприятий и ночных клубов не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации;

работодателям можно вернуть своих сотрудников в офис.

Остается только одно: обязательный 5-дневный карантин при заражении коронавирусом. Однако, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, это требование также может быть скоро отменено.

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Ранее мы сообщали, что правительство Британии попало в скандал из-за пикника во время локдауна.

Также напомним, новые правила въезда в ЕС для украинцев.