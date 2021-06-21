Домой хотят сотни тысяч беженцев. Как восстанавливают Нагорный Карабах после войны (видео)

В госбюджете Азербайджана на восстановление в этом году заложено 1,35 миллиарда долларов – что сделают

Фото: коллаж "Сегодня"

В результате войны в Нагорном Карабахе 750 000 азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома и почти без вещей уехать. Теперь более 60% вынужденных беженцев хотят вернуться в родные города и села.

Корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко узнал, как сейчас Азербайджан обеспечивает переселенцев и в каких условиях они живут.

Власть Азербайджана в начале нулевых построила бесплатные жилые комплексы, где живут только вынужденные переселенцы из Карабаха. Беженцы не платят коммунальных услуг.

Когда началась война, Эльнаре Имановой было 13 лет.

"Мы каждый день жили под обстрелами, но мы все равно не хотели ехать. Когда бомбы начали падать нам во двор, это заставило нас покинуть свой дом", – сказала она.

Ее родители поняли, что оставаться дома – это верная смерть. Поэтому налегке, с маленькими сумками, выехали вглубь Азербайджана.

До появления таких жилых комплексов беженцы десятилетиями жили в палатках и общежитиях. Кроме домов, переселенцам предоставили налоговые льготы для бизнеса. Эльнара печет хлеб, чем зарабатывает на жизнь. Рядом есть маленькая ткацкая и ювелирная мастерская.

"Все ковры, что мы производим – это карабахская школа. Она отличается орнаментом и стежками", – сказал директор ткацкой мастерской Азер Расулов.

Несмотря на то, что беженцам создали все условия для нормальной жизни, они хотят вернуться домой.

"Наши сердца уже там. Нас пока не пускают туда, но даже если здесь у нас будет все, что мы захотим и не захотим, мы все покинем и вернемся на родную землю", – добавила Эльнара.

Но возвращаться некуда. В Нагорном Карабахе съемочная группа "Сегодня" не увидела ни одного уцелевшего дома. Виноградник и поля выжжены, вся территория заминирована. Сейчас ее очищают от взрывчаток, каждый "чистый" участок покрывают асфальтом.

В госбюджете на этот год заложено 1,35 миллиарда долларов. Идет подготовка генеральных планов всех городов.

Речь идет о семи районах. Поэтому кроме идеальных дорог, будет три аэропорта, современные предприятия и энергосберегающие "умные села". Однако власти Азербайждана не называют сроки, когда произойдет полное восстановление Нагорного Карабаха и беженцы смогут вернуться.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 10 ноября – день, когда Армения, Азербайджан и Россия заключили соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе – Днем Победы. Но вскоре эту дату перенесли на 8 ноября.

Также Азербайджан заявил, что больше не имеет территориальных претензий к Армении.