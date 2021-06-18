Азербайджан бросил все силы на восстановление Нагорного Карабаха (видео)

Баку планирует превратить разрушенный войной регион в витрину и вернуть беженцам их дома

Азербайджан бросил все силы на восстановление Нагорного Карабаха. Новый аэропорт планируют открыть уже в начале сентября. К родным очагам смогут вернуться почти миллион беженцев.

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Фаик родился в Нагорном Карабахе. Когда в его родное село в 1982 году пришла армянская армия, взял оружие в руки. Ушел в отряды самообороны. После поражения был вынужден покинуть дом. Не смогли собрать даже вещи.

"У меня двое детей. Мальчик и девочка. В одной руке сын, во второй дочь. Мы ничего не смогли забрать с собой. Как были в домашней одежде, так и вышли", – рассказывает Фаик Мурадов, беженец из Нагорного Карабаха.

В прошлом году армия Азербайджана освободила Карабах.

Корреспонденты "Сегодня" отправляются в Нагорный Карабах. В Физули. Увиденное впечатляет – ни одного уцелевшего дома, выжженные поля и уничтоженные кладбища. Армянская армия при отступлении уничтожила все.

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Сейчас Азербайждан прилагает огромные усилия для разминирования. Как только какой-то участок становится безопасным, здесь сразу начинается масштабное строительство мостов, дорог и других объектов.

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Карты минировании Армения передает неохотно, поэтому на каждом шагу подстерегает опасность. На минах подорвались около сотни человек, а неделю назад погибли двое местных журналистов.

Несмотря на то, что дома для жителей только начали восстанавливать, в Карабахе уже построили несколько современных электростанций.

В планах властей Азербайджана превратить Нагорный Карабах в витрину. С умным городом и деревнями, технологиями энергосбережения, идеальными дорогами. По данным правительства, большинство беженцев желает вернуться на родную землю.

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Напомним, Азербайджан заявил, что больше не имеет территориальных претензий к Армении.