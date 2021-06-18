Азербайджан кинув всі сили на відновлення Нагірного Карабаху (відео)

Баку планує перетворити зруйнований війною регіон на вітрину і повернути біженцям їх домівки

Азербайджан кинув всі сили на відновлення Нагірного Карабаху. Новий аеропорт планують відкрити вже на початку вересня. До рідних домівок зможуть повернутися майже мільйон біженців.

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Фаїк народився в Нагірному Карабасі. Коли в його рідне село в 1982 році прийшла вірменська армія, взяв зброю в руки. Пішов в загони самооборони. Після поразки був змушений покинути будинок. Не змогли зібрати навіть речі.

"У мене двоє дітей. Хлопчик і дівчинка. В одній руці син, у другій донька. Ми нічого не змогли забрати з собою. Як були в домашньому одязі, так і вийшли", – розповідає Фаїк Мурадов, біженець з Нагірного Карабаху.

У минулому році армія Азербайджану звільнила Карабах.

Кореспонденти "Сьогодні" відправляються в Нагорний Карабах. У Фізулі. Побачене вражає – жодного вцілілого будинку, випалені поля і знищені кладовища. Вірменська армія під час відступу знищила все.

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Зараз Азербайждан докладає величезних зусиль для розмінування. Як тільки якась ділянка стає безпечною, тут відразу починається масштабне будівництво мостів, доріг та інших об'єктів.

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Карти мінування Вірменія передає неохоче, тому на кожному кроці підстерігає небезпека. На мінах підірвалися близько сотні людей, а тиждень тому загинули двоє місцевих журналістів.

Незважаючи на те, що дома для жителів тільки почали відновлювати, в Карабасі вже побудували кілька сучасних електростанцій.

У планах влади Азербайджану перетворити Нагорний Карабах на вітрину. З розумним містом і селами, технологіями енергозбереження, ідеальними дорогами. За даними уряду, більшість біженців бажає повернутися на рідну землю.

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Нагадаємо, Азербайджан заявив, що більше не має територіальних претензій до Вірменії.