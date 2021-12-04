Дороги перекрыты раскаленной лавой, люди заблокированы в домах: в Индонезии проснулся вулкан

Эвакуацию жителей затрудняет перекрытая раскаленным вулканическим пеплом одна из дорог. Коллаж "Сегодня"

В результате извержении вулкана Семеру на индонезийском острове Ява погиб один человек, еще более 40 пострадали.

Об этом сообщает Channel News Asia.

Реклама

Подробности

Некоторые местные жители не успели эвакуироваться и оказались заблокированными в домах.

Как сообщил замглавы администрации округа Масдар, при извержении вулкана пострадал 41 человек. Они получили ожоги различной степени тяжести. Кроме того, есть погибший. Он проживал в округе Лумаджанг.

Из-за стремительного движения лавы местные жители оказались заблокированы в домах и зданиях. Для их эвакуации власти привлекают вертолеты. Кроме того, эвакуацию жителей затрудняет перекрытая раскаленным вулканическим пеплом одна из дорог и полностью уничтоженный мост в этом районе.

Реклама

Напомним, власти Испании ограничили полеты гражданских самолетов над Канарами из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Некоторые рейсы на остров Пальма были отменены утром 23 сентября.

На юго-западе Исландии после серии подземных толчков в ночь на субботу, 20 марта, началось извержение вулкана Фаградалсфьялл в 40 км от столицы страны Рейкьявика.