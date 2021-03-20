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В Исландии произошло извержение вулкана, который спал 900 лет (видео)

20 марта, 08:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Опасности для местных жителей нет

На юго-западе Исландии после серии подземных толчков в ночь на субботу, 20 марта, началось извержение вулкана Фаградалсфьялл в 40 км от столицы страны Рейкьявика.

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Метеорологическая служба Исландии IMO опубликовала в соцсети Twitter видео с вертолета, на котором видны потоки раскаленной лавы.

Видео: Icelandic Meteorological Office – IMO

Несмотря на относительную близость к Рейкявику, вулкан расположен в незаселенной части острова, поэтому угрозы местным жителям нет.

Как сообщает DW, по данным властей Исландии, вулкан Фаградалсфьялл спал 900 лет. Однако в последнее время в районе, где он расположен, резко увеличилась сейсмическая активность. Так, с конца февраля вблизи вулкана Фаградалсфьялл зафиксировали свыше 50 000 землетрясений, а сейсмическая активность в этом районе Исландии по сравнению с 2020 годом увеличилась на 900 процентов. Уже тогда вероятность извержения оценивали как очень высокую.

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Ранее мы сообщали, что в Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг.

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Также напомним, на Сицилии началось извержение легендарного вулкана Этна.

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видео Исландия вулкан извержение
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