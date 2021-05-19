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Дождался! Макрон после окончания локдауна выбрался на кофе (видео)

19 мая, 18:09

Сергей Мартынец

Французский лидер вместе с премьер-министром сидели на летней площадке кафе среди простых людей

Макрон и премьер-министр Кастекс в кафе. Фото: facebook.com/EmmanuelMacron

Во Франции закончился локдаун. С сегодняшнего дня там ослабили карантин – открылись кафе, рестораны, кинотеатры. Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за последние недели выбрался в кафе.

Об этом он сообщил в Twitter и выложил соответствующее видео.

Французский президент выбрался на кофе вместе с премьер-министром Жаном Кастексом. Любопытно, что сидели они на уличной террасе среди простых людей.

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Видео: REUTERS

"Мы здесь! Террасы, музеи, кинотеатры, театры... Давайте вернем то, что определяет наш образ жизни", – написал Макрон.

Видео: Сегодня

Напомним, что во Франции за все время пандемии зафиксировали почти 5,9 миллиона случаев коронавирусной болезни. В связи с третьей волной пандемии c 3 апреля в стране был введен общенациональный локдаун, который включал комендантский час, закрытие детсадов, школ, кафе и ресторанов, а также ограничение на перемещения.

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Источник: Сегодня

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