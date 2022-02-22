Джонсон: Почти 200 тыс. войск готовы атаковать Украину

Дожсон считает, что ситуация может еще обостриться / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия может продолжить вторжение в Украину, поскольку у наших границ находится 200 тысяч российских солдат. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Manchester Evening News.
"Это очередной этап плана Путина. Это захват востока Украины. Почти 200 тысяч войск сосредоточились у границ Украины и готовы атаковать. Если произойдет худшее, то европейский народ из 45 млн человек станет жертвой агрессии", – сказал он.
По его словам, российский лидер стремится продолжить военную агрессию и поэтому не отводит войска от украинских границ.
Кроме того, премьер-министр охарактеризовал решение Владимира Путина ввести российские войска в регион Донбасса под видом "миротворцев" как "возобновление вторжения" в Украину.
Ситуация накаляется
- 15 февраля Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, так как подразделения выполнили свои задачи. Разведка НАТО не подтвердила факт отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
- Вскоре, 17 февраля, произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории населенного пункта Врубовка, в результате один снаряд попал во двор Врубовского лицея. Также снаряды попали в детский сад. Ранения получили 2 женщины и мужчина. Была повреждена коммунальная инфраструктура пгт Станица Луганская. В этот же день Минобороны Великобритании обнародовало карту вторжения российских войск в Украину.
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- 22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что план вторжения России в Украину в определенном смысле уже начал реализовываться.
- В то же время глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид отметил, что расценивает передвижение тяжелой бронетехники вблизи Донбасса как "начало вторжения России" в Украину.
- Сейчас Сухопутные войска Российской Федерации рассредоточиваются на позициях вблизи границы с Украиной.
- Депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной" ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".