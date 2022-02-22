Джонсон: Майже 200 тис. військ готові атакувати Україну

Дожсон вважає, що ситуація може ще загостритися / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія може продовжити вторгнення в Україну, оскільки біля наших кордонів є 200 тисяч російських солдатів. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише Manchester Evening News.

"Це черговий етап плану Путіна. Це захоплення сходу України. Майже 200 тисяч військ зосередилися біля кордонів України і готові атакувати. Якщо станеться найгірше, то європейський народ із 45 млн людей стане жертвою агресії", – сказав він.

За його словами, російський лідер прагне продовжити військову агресію і тому не відводить війська від українських кордонів.

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Крім того, прем'єр-міністр охарактеризував рішення Володимира Путіна ввести російські війська у регіон Донбасу під виглядом "миротворців" як "відновлення вторгнення" в Україну.

Ситуація загострюється