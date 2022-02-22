Джонсон: Вторгнення до України почалося

Джонсон попередив про "нову ірраціональну поведінку Росії"

Борис Джонсон попереджав Зеленського, що вторгнення буде найближчими годинами або днями / Фото: Колаж: Сьогодні

План вторгнення Росії до України у певному сенсі вже почав реалізовуватися. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише Reuters.

Зазначимо, що 21 лютого Борис Джонсон різко перервав свій брифінг із журналістами після того, як йому повідомили, що президент Росії Володимир Путін. визнав незалежність сепаратистських утворень "ЛДНР". Він провів телефонну розмову з президентом України та попередив Володимира Зеленського про ризик вторгнення Росії найближчими годинами чи днями. Він заявив, що незалежно від дій президента Путіна Велика Британія твердо підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність України.

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"Підкреслюючи його серйозне занепокоєння щодо останніх подій у регіоні, прем'єр-міністр сказав президенту Зеленському, що вважає, що вторгнення є реальною можливістю найближчими годинами і днями", – заявили на Даунінг-стріт після телефонного дзвінка між двома лідерами.

У той же час голова МОЗ Сполученого Королівства Саджид Джавід в інтерв'ю телеканалу Sky News заявив, що розцінює рух важкої бронетехніки поблизу Донбасу як "початок вторгнення Росії" до України.

"З того, що ми бачили останніми годинами, стає ясно, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення наступати на суверенітет і територіальну цілісність України. Ми завжди говорили, що це цілком неприйнятно. Ми бачили, що він визнав сепаратистські регіони на сході України. До того ж, є повідомлення, що він відправив війська та танки. Я думаю, що з цього можна зробити висновок, що вторгнення до України вже почалося", – сказав він.

Він зазначив, що російський лідер наказав розмістити війська у двох регіонах, що відкололися, на сході України після визнання їх незалежності в понеділок, що прискорило кризу, яка, як побоюється Захід, може призвести до великої війни.

Водночас видання Reuters повідомляє, що було помічено танки та іншу військову техніку, яка пересувалася по підконтрольному бойовикам Донецьку після того, як Путін офіційно визнав сепаратистські регіони і наказав розмістити російські сили для "підтримання миру".

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У зв'язку з цим Велика Британія пригрозила перекрити російським компаніям доступ до доларів США та британських фунтів, заблокувавши їм можливість залучати капітал у Лондоні та викрити те, що Джонсон називає "російською лялькою" власності та володіння компаніями.

Велика Британія поки що не уточнила, хто потрапить під санкції, але пообіцяла, що російським олігархам ніде буде сховатися. Джонсон заявив, що до цілей можуть входити російські банки.

Визнання Росією "ЛДНР"