Борис Джонсон призвал мир готовиться к длительной войне в Украине. Коллаж "Сегодня"

Миру нужно готовиться к длительной войне РФ против Украины, поскольку президент российский президент Владимир Путин прибегает к кампании истощения.

Об этом пишет в колонке премьер-министр Британии Борис Джонсон в The Times.

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Джонсон отмечает, что Путину не хватит мудрости отступить и он все еще может думать, что полное завоевание Украины возможно.

"Я боюсь, что нам нужно готовиться к длительной войне, поскольку Путин прибегает к кампании истощения, пытаясь уничтожить Украину чистой жестокостью", – написал премьер-министр.

Он подчеркнул, что Великобритания и другие союзники должны гарантировать, что Украина будет иметь стратегическую выносливость, чтобы выжить и в конечном итоге одержать победу.

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"Время является жизненно важным фактором. Все будет зависеть от того, сможет ли Украина усилить способность защищать свою землю быстрее, чем Россия сможет восстановить свою способность к нападению", – написал Джонсон.

Борис Джонсон получил письмо от 6-летнего мальчика из Мариуполя

Во время своего визита в Украину Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, получил письмо от мальчика из Мариуполя. Все родные 6-летнего Ильи Костушевича погибли в оккупированном российскими захватчиками городе.

Напомним, Джонсон сравнил Путина с крокодилом и призвал срочно дать Украине новое оружие. Также мы писали о том, что санатории Минобороны России в Подмосковье переполнены ранеными российскими военными. Оккупанты вскрывают себе вены, чтобы не ехать обратно в Украину.