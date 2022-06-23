Джонсон рассказал, когда Украина сможет начать контрнаступление

Джонсон сказал, что Украине нужно будет помочь/Фото: Leon Neal/Getty Images, Генштаб. Коллаж: "Сегодня"

Наступление российских оккупантов в Украине существенно замедлится в ближайшие месяцы. Поэтому нужно поддержать оружием дальнейшее контрнаступление ВСУ.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

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"Наша военная разведка считает, что темпы наступления российской армии в Украине замедлятся в ближайшие несколько месяцев, поскольку войска исчерпают свои ресурсы", — заявил Джонсон.

Кроме того, он отметил, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к такому моменту, когда уже не будет продвижения вперед из-за исчерпанных ресурсов. Именно в этот момент важно помочь украинцам изменить динамику боевых действий.

"В такой мере, в какой украинцы способны начать контрнаступление, его следует поддержать. Оружием, которое они требуют от нас", — сказал британский премьер.

Условие для мира

Джонсон считает, что территория Украины должна быть восстановлена хотя бы в пределах 24 февраля, должны быть защищены суверенитет и безопасность Украины.

"Да, есть усталость, но мы должны с этим бороться, мы должны продолжать отстаивать дело перед нашим электоратом и нашим населением. Но я нахожу, что единство Запада гораздо более очевидно, чем разногласия. Будущее мира зависит от сохранения твердой позиции по Украине: что нам нужно сделать – так это работать вместе как европейцы, чтобы избежать того, что я считаю катастрофой, а именно – плохого мира в Украине, заставляющего украинцев соглашаться на условия, которые должны быть анафемой для европейцев... Нам нужно как минимум вернуться к статусу-кво до 24 февраля", – говорит Джонсон.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Джонсон напомнил миру Who is Путин и вынес приговор политике уступок. Также мы писали, что Джонсон призвал мир готовиться к длительной войне в Украине.