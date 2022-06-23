Джонсон розповів, коли Україна зможе почати контрнаступ

Джонсон сказав, що Україні потрібно буде допомогти/Фото: Leon Neal/Getty Images, Генштаб. Колаж: "Сьогодні"

Наступ російських окупантів в Україні істотно сповільниться в найближчі місяці. Через це потрібно підтримати зброєю подальший контрнаступ ЗСУ.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

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Деталі

"Наша військова розвідка вважає, що темпи наступу російської армії в Україні сповільняться в найближчі кілька місяців, оскільки війська вичерпають свої ресурси", — заявив Джонсон.

Крім того, він наголосив, що в найближчі кілька місяців Росія може прийти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед через вичерпані ресурси. Саме в той момент важливо допомогти українцям змінити динаміку бойових дій.

"У такій мірі, в якій українці здатні почати контрнаступ, його слід підтримати. Зброєю, яку вони вимагають від нас", — сказав британський прем'єр.

Умова для миру

Джонсон вважає, що територія України має бути відновлена хоча б у межах до 24 лютого, мають бути захищені суверенітет та безпека України.

"Так, є втома, але ми маємо з цим боротися, ми маємо продовжувати відстоювати справу перед нашим електоратом та нашим населенням. Але я знаходжу, що єдність Заходу набагато очевидніша, ніж розбіжності. Майбутнє світу залежить від збереження твердої позиції щодо України: що нам потрібно зробити – так це працювати разом як європейці, щоб уникнути того, що я вважаю катастрофою, а саме – поганого миру в Україні, який змушує українців погоджуватися на умови, які мають бути анафемою для європейців... Нам потрібно як мінімум повернутися до статусу-кво до 24 лютого", – каже Джонсон.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Джонсон нагадав світові Who is Путін і виніс вирок політиці поступок. Також ми писали, що Джонсон закликав світ готуватися до тривалої війни в Україні.