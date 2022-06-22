Джонсон нагадав світові Who is Путін і виніс вирок політиці поступок

Нові проукраїнські заяви британського друга

Що відповість військовий злочинець Путін, вже нікому нецікаво / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Один із головних союзників України – прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон – вкотре вказав світовій спільноті на те, що президент Росії Володимир Путін є військовим злочинцем, від якого не варто очікувати чогось позитивного. Також він висловився за мир виключно за умов України.

Про це лідер Великобританії написав у колонці для британського видання The Sunday Times.

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Цитати

"Уявіть на мить, що мріям Володимира Путіна про славу судилося збутися. Припустимо, він міг залишити всі території України, які зараз контролюються російськими військами. Що, якби ніхто й пальцем не поворушив, коли він анексував цю завойовану територію та її наляканий народ у велику Росію.Чи принесе це світ? Став би світ безпечнішим? Ви були б у більшій безпеці?

У наших серцях ми знаємо відповідь. Така пародія була б величезною перемогою агресії в Європі з часів Другої світової війни. Ми знаємо, що Путін не зупинився б на розчленуванні України. Лише минулого тижня він порівняв себе з Петром Великим і привласнив Росії вічне право "повернути" будь-яку територію, коли-небудь населену "слов'янами", доктрина, яка б дозволила завоювати великі простори Європи, включаючи союзників по НАТО. Ми не повинні дозволяти нікому повірити, що поступки Путіну призведуть до чогось іншого, крім катастрофи", – написав Борис Джонсон.

Він також нагадав, що лідер Росії поставив собі за мету захопити Україну.

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"Великий імперський задум Путіна щодо тотального завоювання України зазнав краху. На жаль, невдачі Путіна не означають, що в нього вистачить мудрості відступити. У своїй ізоляції він все ще може думати, що повне завоювання можливе. Боюся, нам потрібно готуватися до довгої війни, оскільки Путін вдається до кампанії на виснаження, намагаючись перемолоти Україну за допомогою чистої жорстокості. Великобританія та наші друзі повинні відповісти, забезпечивши Україні стратегічну витривалість, щоб вижити і зрештою здобути перемогу.

Час є життєво важливим фактором. Все залежатиме від того, чи Україна зможе зміцнити свою здатність захищати свою територію швидше, ніж Росія зможе відновити свою здатність до нападу. Наше завдання – дати підтримку Україні ", – вважає Джонсон.

Підтримка України

Джонсон порівняв Путіна з крокодилом та закликав терміново дати Україні нову зброю .

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