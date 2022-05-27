Джонсон сравнил Путина с крокодилом и призвал срочно дать Украине новое оружие

Украина просит страны поставить ей РСЗО. / Фото: Коллаж: Сегодня

Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал к военной поддержке Украины, включая отправку передового оружия – например, реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Реклама

Защита Украины

Среди прочего он выступил против идеи о том, что, поскольку война идет уже четвертый месяц, президент Украины Владимир Зеленский должен вместо этого сосредоточиться на заключении мирного соглашения с Россией, которое "может привести к тому, что Украина уступит территорию".

"Как вы можете иметь дело с крокодилом, когда он ест вашу левую ногу? Этому парню (президенту РФ Владимиру Путину – ред.) совершенно нельзя доверять", – сказал Джонсон.

Как пишет издание, Украина просит страны поставить ей РСЗО, поскольку борется с продвижением российских войск в восточном регионе Донбасса. Отмечается, что эта просьба была встречена с "некоторой осторожностью" в отношении того, не приблизит ли она союзные страны к прямой конфронтации с Россией. Bloomberg отмечает, что хотя РСЗО будет более эффективна против российской артиллерии, ее развертывание увеличит риск того, что ракеты упадут над границей в России, "преднамеренно или случайно".

"РСЗО позволит им (Украине – ред.) защитить себя от этой очень жестокой российской артиллерии, и это то, к чему мир должен двигаться", – заявил Джонсон.

По его словам, армия РФ продолжает "прогрызать землю" в регионе Донбасса, добиваясь "медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса".

Реклама

Напомним, шестилетний Илья из Мариуполя ответил на открытое письмо британского премьер-министра украинским детям. В нем маленький украинец рассказал о своей самой главной мечте.

Читайте также: