Экс-командующий НАТО: Украина имеет право нанести удар по Крымскому мосту

Филип Бридлав высказался о Крымском мосте. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший командующий НАТО, генерал Филип Бридлав заявил, что Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, взорвав Крымский мост. Для этого можно использовать ракеты Harpoon.

Об этом сообщает The Times.

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По словам Бридлава, нападение на мост было бы оправдано агрессией России против Украины со всех сторон:

"Керченский мост — законная цель. Все мосты имеют свои слабые места. При правильном выборе цели Керченский мост может стать непригодным для эксплуатации на некоторое время", — сказал он.

Для этого можно использовать ракеты Harpoon, нанеся сокрушительный удар по мосту, соединяющему Керченский пролив и материковую часть РФ.

К слову, Бридлав поддержал такое нападение, когда Россия нанесла авиаудары по городу Краматорск.

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Генерал Марченко предсказал судьбу Крымского моста после поставок оружия с Запада

Керченский мост является целью номер один для украинских военных. Это "основная кишка" подтягивания резервов РФ. Поэтому как только обрежется "эта кишка", у России начнется паника. Об этом сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Керченский мост одной из целей после того, как украинские военные получат обещанное оружие, Марченко сказал:

"Да, это 100%. Это не является секретом ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения", – заявил он.

Марченко считает, что мы должны обрезать "основную кишку" подтягивания резервов. Как только обрежется "эта кишка", у РФ начнется паника.

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"И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими. Ну, потому что, к сожалению, население там такое", – добавил генерал-майор ВСУ.

К слову, через Керченский мост Россия перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а также на юг Украины.

Ранее мы рассказывали, что военный эксперт Олег Жданов оценил перспективы удара по Крымскому мосту.