Екскомандувач НАТО: Україна має право завдати удару по Кримському мосту

Філіп Брідлав висловився про Кримський міст. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній командувач НАТО, генерал Філіп Брідлав заявив, що Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, підірвавши Кримський міст. Для цього можна використати ракети Harpoon.

Про це повідомляє The Times.

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За словами Брідлава, напад на міст був би виправданий агресією Росії проти України з усіх боків:

"Керченський міст – законна мета. Усі мости мають свої слабкі місця. За правильного вибору мети Керченський міст може стати непридатним для експлуатації на деякий час", — сказав він.

Для цього можна використовувати ракети Harpoon, завдавши нищівного удару по мосту, що з'єднує Керченську протоку і материкову частину РФ.

До речі, Брідлав підтримав такий напад, коли Росія завдала авіаударів по місту Краматорськ.

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Генерал Марченко передбачив долю Кримського мосту після постачання зброї з Заходу

Керченський міст є ціллю номер один для українських військових. Це "основна кишка" підтягування резервів РФ. Тому щойно обріжеться "ця кишка", в Росії почнеться паніка. Про це повідомив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання, чи буде Керченський міст однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, Марченко сказав:

"Так, це 100%. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження", – заявив він.

Марченко вважає, що ми маємо обрізати "основну кишку" підтягування резервів. Щойно обріжеться "ця кишка", у РФ почнеться паніка.

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"І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке", – додав генерал-майор ЗСУ.

До речі, через Керченський міст Росія перекидає свої війська та техніку на територію Криму, а також на південь України.

Раніше ми розповідали, що військовий експерт Олег Жданов оцінив перспективи удару по Кримському мосту.