Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения

Синдзо Абэ скончался 8 июля. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения на него в префектуре Нара. Политика расстреляли во время произнесения публичной речи. У 67-летнего Абе была остановка сердца, когда его доставили в больницу.

Об этом сообщает NHK.

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"Бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо скончался. Он был застрелен во время выступления в пятницу в городе Нара, недалеко от Киото", – говорится в сообщении издания.

В Японии во время выступления выстрелили в Абэ

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который ушел в отставку в 2020 году из-за проблем со здоровьем, было совершено покушение в префектуре Нара. Агентства новостей Kyodo и NHK сообщили, что у 67-летнего Абе была остановка сердца, когда его доставили в больницу. Об этом сообщили Reuters и Aljazeera.

Главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно сказал, что не знает о состоянии Абэ. Он заявил на брифинге, что в Абэ стреляли около 11:30 утра, добавив, что "нельзя терпеть такой акт варварства". В то же время телевидение TBS сообщило, что Абэ получил ранение в левую часть груди и, вероятно, также в шею.

Японская полиция сообщила местным СМИ, что якобы в Абэ стреляли сзади из дробовика. Однако в NHK сказали, что их репортер на месте событий услышал "нечто похожее на два выстрела из пистолета" и увидел истекающего кровью Абэ.

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В NHK сообщили, что нападавшего взяли под стражу по подозрению в покушении на убийство. Мужчина, которому с виду было около 40 лет, держал в руках пистолет, который полиция конфисковала. СМИ сообщили, что нападающий – Тецуя Ямагами, он – житель города Нара.

Посол Соединенных Штатов Америки в Японии Рам Эмануэль сказал, что "расстроен и шокирован" стрельбой.

Что известно об Абэ

Синдзо Абэ является рекордсменом по продолжительности пребывания в должности премьера за всю историю Японии. Он был премьером в 2006-2007 и 2012-2020 гг. и ушел с должности во время пандемии из-за проблем со здоровьем.

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Абэ происходит из состоятельной политической семьи, включавшей отца – министра иностранных дел и двоюродного дяди, занимавшего должность премьер-министра.

В 2014 году его правительство изменило историческое изменение послевоенной пацифистской конституции, позволив войскам воевать за границей впервые после Второй мировой войны. В следующем году был отменен запрет на осуществление права на коллективную самооборону или защиту дружественной страны.