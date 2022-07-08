Експрем'єр Японії Сіндзо Абе помер після замаху

Сіндзо Абе помер 8 липня. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній прем'єр Японії Сіндзо Абе помер після замаху на нього у префектурі Нара. Політика розстріляли під час оголошення публічної промови. У 67-річного Абе була зупинка серця, коли його доставили до лікарні.

Про це повідомляє NHK.

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"Колишній прем'єр-міністр Японії Абе Сіндзо помер. Він був застрелений під час виступу в п'ятницю в місті Нара, неподалік Кіото", – йдеться у повідомленні видання.

У Японії під час виступу вистрілили в Абе

На колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, який пішов у відставку у 2020 році через проблеми зі здоров'ям, було скоєно замах у префектурі Нара. Агентства новин Kyodo та NHK повідомили, що в 67-річного Абе була зупинка серця, коли його доставили до лікарні. Про це повідомили Reuters та Aljazeera.

Головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно сказав, що не знає про стан Абе. Він заявив на брифінгу, що в Абе стріляли близько 11:30 ранку, додавши, що "не можна терпіти такий акт варварства". Водночас телебачення TBS повідомило, що Абе отримав поранення в ліву частину грудей і, ймовірно, також у шию.

Японська поліція повідомила місцевим ЗМІ, що нібито в Абе стріляли ззаду з дробовика. Однак в NHK сказали, що їхній репортер на місці подій почув "щось схоже на два постріли з пістолета" і побачив Абе, який стікав кров'ю.

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У NHK повідомили, що нападника взяли під варту за підозрою у замаху на вбивство. Чоловік, якому на вигляд було близько 40 років, тримав у руках пістолет, який поліція конфіскувала. ЗМІ повідомили, що нападник – Тецуя Ямагамі, він – житель міста Нара.

Посол Сполучених Штатів в Японії Рам Емануель сказав, що "засмучений і шокований" стріляниною.

Що відомо про Абе

Сіндзо Абе є рекордсменом за тривалістю перебування на посаді прем'єра за всю історію Японії. Він був прем'єром у 2006-2007 та 2012-2020 рр. і пішов з посади під час пандемії через проблеми зі здоров'ям.

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Абе походить з заможної політичної сім’ї, яка включала батька – міністра закордонних справ і двоюрідного дядька, який обіймав посаду прем’єр-міністра.

У 2014 році його уряд змінив історичну зміну післявоєнної пацифістської конституції, дозволивши військам воювати за кордоном уперше після Другої світової війни. Наступного року була скасована заборона на здійснення права на колективну самооборону або захист дружньої країни.