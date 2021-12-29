Экс-президенту Молдовы грозит тюрьма — в чем его подозревают

Игорь Додон год назад проиграл выборы / Коллаж "Сегодня"

Бывший президент Молдавии (2016-2020 годы), лидер пророссийской Партии социалистов Игорь Додон 29 декабря был допрошен в генеральной прокуратуре страны и признан подозреваемым по делу о хищении электроэнергии посредством государственной компании Energocom.

Об этом сообщает местное агентство "Инфотаг".

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После допроса

Додон пока на период следствия остается на свободе. После допроса он сообщил журналистам, что ему следователи показали документы, к которым он якобы имел отношение в 2008 году, когда был министром экономики.

"Я сказал, что я ни при чем. Готов сотрудничать со следствием и дальше. Никуда убегать не собираюсь. Жаль, что некоторые СМИ устраивают шоу под названием "Додон бежит из страны!" – заявил политик.

Политик считает, что дело против него является политическим преследованием и желанием властей отвлечь население страны от проблем, что вызвано повышением цен и тарифов, некачественным управлением страной. "Группа маленьких злых гномов ищет, что бы сделать", – резюмировал Додон.

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Суть дела

По версии следствия, в начале 2008 года руководство госпредприятия Energocom, поставляющего в Молдавию электроэнергию, в сговоре с чиновниками министерства экономики, регулятора и другими лицами, в том числе живущими за пределами страны, организовали преступную схему. Необоснованно увеличив закупочную цену на электроэнергию, они присваивали себе разницу минимум в $11,97 млн.

Напомним, возможность начать расследование против политиков, которые долго время находились у власти в Молдове, появилась после того, как был лишен своего поста генеральный прокурор Александр Стояногло. Против него ведется следствие по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

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