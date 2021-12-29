Експрезиденту Молдови загрожує в'язниця – у чому його підозрюють

Ігор Додон рік тому програв вибори / Колаж "Сьогодні"

Колишній президент Молдови (2016-2020 роки), лідер проросійської Партії соціалістів Ігор Додон 29 грудня був допитаний у генеральній прокуратурі країни та визнаний підозрюваним у справі про розкрадання електроенергії за допомогою державної компанії Energocom.

Про це повідомляє місцеве агентство "Інфотаг".

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Після допиту

Додон поки що на період слідства залишається на волі. Після допиту він повідомив журналістам, що йому слідчі показали документи, до яких він нібито мав відношення у 2008 році, коли був міністром економіки.

"Я сказав, що я ні до чого. Готовий співпрацювати зі слідством і надалі. Нікуди тікати не збираюсь. Жаль, що деякі ЗМІ влаштовують шоу під назвою "Додон біжить із країни!" – заявив політик.

Політик вважає, що справа проти нього є політичним переслідуванням та бажанням влади відвернути населення країни від проблем, спричинених підвищенням цін та тарифів, неякісним управлінням країною. "Група маленьких злих гномів шукає, що зробити", – резюмував Додон.

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Суть справи

За версією слідства, на початку 2008 року керівництво державного підприємства Energocom, яке постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками міністерства економіки, регулятора та іншими особами, зокрема тими, хто живе за межами країни, організували злочинну схему. Необґрунтовано збільшивши закупівельну ціну на електроенергію, вони привласнювали собі різницю щонайменше $11,97 млн.

Нагадаємо, можливість розпочати розслідування проти політиків, які довго знаходилися при владі в Молдові, з'явилася після того, як був позбавлений своєї посади генеральний прокурор Олександр Стояногло. Проти нього ведеться слідство за статтею "зловживання владою чи службовим становищем".

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