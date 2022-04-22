Эпидемия странных самоубийств. Кто убивает людей, прислуживавших Путину

Смерть Аваева, Шульмана и Протосени вызывает к жизни много неудобных вопросов / Фото: "Сегодня"

На фоне войны в Украине от внимания общественности часто ускользают события и явления, которые в условиях мирного времени долго бы не сходили с первых полос свободных изданий.

Сайт "Сегодня" рассказывает о череде загадочных смертей российских топ-чиновников и топ-менеджеров.

Реклама

Хроника необъявленной охоты

30 января под Санкт-Петербургом в элитном поселке Ленинский (закрытая территория, где живут топ-менеджеры "Газпрома" – Ред.) нашли мертвым Леонида Шульмана – главу транспортной службы "Газпром Инвест".

25 февраля в этом же элитном поселке обнаружили труп Александра Тюлякова. Он работал заместителем гендиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности.

18 апреля в Москве был найден убитым Владислав Аваев, вице-президент "Газпромбанка".

Реклама

20 апреля, в Испании обнаружили труп Сергея Протосени, замглавы совета директоров компании "Новатэк".

Бытовая трагедия или показательная расправа над семьями?

Из гангстерских боевиков мы знаем о неписанном кодексе чести мафии – жены и дети жертв являются неприкосновенными. Но родным Аваева и Протосени не повезло.

В московской квартире убитого Владислава Аваева (51 год) полиция обнаружила тела его жены Елены (47 лет) и их дочери Марии (13 лет, девочка была больна ДЦП – Ред.). Официальная версия властей – Аваев на почве ревности (якобы узнал об измене супруги с водителем) застрелил из пистолета сначала ее, затем расправился с собственной дочерью и покончил с собой. Тела нашла старшая дочь.

Реклама

Владислав Аваев ушел из жизни при очень странных обстоятельствах / Фото: theins.ru

Кстати, по сообщениям московских ресурсов, водитель Аваева утверждал, что накануне трагедии его шеф был в прекрасном расположении духа...

Сергей Протосеня тоже ушел из жизни не один. На роскошной вилле в городе Льорет-де-Мар (Испания) была найдена мертвой вся его семья, сообщает испанский канал Telecinco.

Протасеня, якобы, зарубил топором жену Наталью и зарезал ножом дочь (18 лет) пока они спали, затем вышел в сад и повесился. Рядом с его телом нашли орудия преступления – окровавленный топор и нож.

Сергей Протосеня хоть и любил жизнь, но расправился с женой и дочерью / Фото: Facebook

Семья постоянно жила во Франции (в Жироне остался их сын – Ред.),а в Испанию приехала на Пасхальные каникулы. Каталонские соседи семейства уверяют, что они были очень тихими, не доставляли никаких проблем и старались не привлекать к себе лишнего внимания.

Это легко объяснить, учитывая состояние убитого в 400 миллионов евро.

Что объединяет убийства Аваева и Протосени

У этих двух трагедий так много общего, что просто невозможно поверить в случайность и совпадения.

Оба топ-менеджера много лет работали на ключевых постах в структурах, прямо связанных с ближайшим окружением президента России (их владельцы друзья хозяина Кремля – Ред.). Это окружение в прессе часто называют "кошельками Путина".

"Газпромбанк" – это банк для друзей, родственников и самых преданных лиц из окружения Путина.

Вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев кроме своей основной работы, вел бизнес с дочерью замглавы "Ростеха" Николая Волобуева. Их компания занималась производством костезамещающих углеродных имплантов (!), как передают росСМИ. Он также "засветился" и в правительстве РФ. В его карьере была должность замдиректора Департамента управления делами правительства РФ.

Напомним, что "Газпромбанк" получил от Путина очень выгодный презент. Банк стал специальным уполномоченным органом для расчетов со странами ЕС за газ в рублях. То есть, банк может получать от Запада всю валюту за энергоносители и конвертировать ее затем в рубли. Такая монополия обеспечивает своим бенефициарам просто космические прибыли.

Сергей Протосеня, экс-заместитель главы совета директоров "Новатэка" тоже был в курсе очень многих тайн компании.

Достаточно сказать, что личный друг Путина Геннадий Тимченко является совладельцем "Новатэка (компания замыкает четверку крупнейших добывающих предприятий РФ – Ред.).

"Новатэк" также, как и "Газпробманк" получил бонусы от Кремля в его санкционной войне с Западом. Компании разрешили торговать энергоносителями не за рубли, а за свободно конвертируемую валюту (СКВ).

Деловые отношения между "Газпромбанком" и "Новатэком" красноречиво характеризует такой эпизод.

Петр Колбин – друг детства президента РФ, которого в СМИ часто называют "номиналом Путина" (отвечает за часть путинского состояния – Ред.) в 2011 году легко "заработал" 500 миллионов долларов на продаже "Новатэку" пакета акций "Ямал СПГ", который за два года до этого купил именно у "Газпромбанка".

Cui prodest кому это выгодно?

Cмерть даже одного топ-менежера калибра Шульмана, Аваева или Протосени стала бы поводом для серьезных вопросов. Но когда включен конвейер по ликвидации, то никаких сомнений быть не может. За всем этим стоят люди имеющие реальную власть, неограниченные ресурсы и способные отдавать приказы, которые не будут игнорироваться.

Экс-депутат и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков считает, что все эти загадочные смерти очень схожи. Он уверен, что идет спецоперация режима Путина по ликвидации нежелательных свидетелей.

Об этом Гудков заявил в интервью на Youtube-канале Михаила Ходорковского.

"Если мы и так понимаем, что режим занимается устранением своих оппонентов и врагов, то почему они не будут разбираться с теми, кого считают предателями, разбежавшимися из системы. Многие случаи похожи на сведение счетов", – сказал Гудков, комментируя новости о самоубийстве топовых управленцев.

Известный российский политолог, кандидат политических наук Аббас Галлямов тоже видит во всем этом явные признаки тотального усиления роли ФСБ. Силовики получили карт-бланш для охоты на нуворишей и для нового передела собственности.

"Путин вернулся к практике начала нулевых: заговорил с народом поверх голов элиты. Обещает отбирать наворованное, бороться с договорняками и т.п. Это значит: реальный его рейтинг падает, и в Кремле начали паниковать.

Выиграют от "борьбы с боярами" новые "опричники" – компетентные органы, и прежде всего ФСБ. Кампания за чистоту бюрократии вызовет еще больший всплеск коррупции и приведет, по сути, к новому переделу собственности – в пользу клана силовиков (полковник-миллиардер Черкалин на этом фоне будет выглядеть нищебродом).

Такой пример уже есть: Корпус стражей исламской революции, долгое время боровшийся с "казнокрадами", сейчас контролирует до 50 процентов иранской экономики", – заявил в интервью ТГ-каналу "Можем объяснить" Аббас Галямов.