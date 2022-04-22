Епідемія дивних самогубств. Хто вбиває людей, які прислуговували Путіну

/ Фото: "Сегодня"

На тлі війни в Україні від уваги громадськості часто вислизають події та явища, які в умовах мирного часу довго б не сходили з перших шпальт вільних видань.

Сайт "Сьогодні" розповідає про низку загадкових смертей російських топ-чиновників та топ-менеджерів.

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Хроніка неоголошеного полювання

30 січня під Санкт-Петербургом в елітному селищі Ленінський (закрита територія, де мешкають топ-менеджери "Газпрому" – Ред.) знайшли мертвим Леоніда Шульмана - главу транспортної служби "Газпром Інвест".

25 лютого у цьому ж елітному селищі виявили труп Олександра Тюлякова. Він працював заступником гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки.

18 квітня у Москві був знайдений убитим Владислав Аваєв, віце-президент "Газпромбанку".

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20 квітня в Іспанії виявили труп Сергія Протосеня, заступника голови ради директорів компанії "Новатек" .

Побутова трагедія чи показова розправа над сім'ями?

З гангстерських бойовиків ми знаємо про неписаний кодекс честі мафії – дружини та діти жертв є недоторканними. Але рідним Аваєва та Протосеня не пощастило .

У московській квартирі вбитого Владислава Аваєва (51 рік) поліція виявила тіла його дружини Олени (47 років) та їх дочки Марії (13 років, дівчинка була хвора на ДЦП – Ред.). Офіційна версія влади – Аваєв на ґрунті ревнощів (нібито дізнався про зраду дружини з водієм) застрелив з пістолета спочатку її, потім розправився зі своєю дочкою і наклав на себе руки. Тіла знайшла старша дочка.

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/ Фото: theins.ru

До речі, за повідомленнями московських ресурсів, водій Аваєва стверджував, що напередодні трагедії його шеф був у чудовому настрої.

Сергій Протосеня теж пішов із життя не один. На розкішній віллі в місті Льорет-де-Мар (Іспанія) було знайдено мертвою всю його сім'ю, передає іспанський канал Telecinco.

Протасеня, нібито, зарубав сокирою дружину Наталю та зарізав ножем дочку (18 років) поки вони спали, потім вийшов у сад і повісився. Поряд з його тілом знайшли знаряддя злочину – закривавлену сокиру та ніж.

/ Фото: Facebook

Сім'я постійно жила у Франції (у Жироні залишився їхній син – Ред.), а в Іспанію приїхала на Великодні канікули. Каталонські сусіди сімейства запевняють, що вони були дуже тихі, не доставляли жодних проблем і намагалися не привертати до себе зайвої уваги.

Це легко пояснити з огляду на статки вбитого в 400 мільйонів євро.

Що об'єднує вбивства Аваєва та Протосені

У цих двох трагедій так багато спільного, що просто неможливо повірити у випадковість та збіги.

Обидва топ-менеджери багато років працювали на ключових постах у структурах, прямо пов'язаних із найближчим оточенням президента Росії (їх власники друзі господаря Кремля – Ред.). Це оточення у пресі часто називають "гаманцями Путіна".

"Газпромбанк" – це банк для друзів, родичів та найвідданіших осіб з оточення Путіна.

Віцепрезидент "Газпромбанку" Владислав Аваєв крім своєї основної роботи, вів бізнес із дочкою заступника голови "Ростеху" Миколи Волобуєва. Їх компанія займалася виробництвом вуглецевих імплантів (!), як передають росЗМІ. Він також "засвітився" і в уряді РФ. У його кар'єрі була посада заступника директора Департаменту управління справами уряду РФ.

Нагадаємо, що "Газпромбанк" отримав від Путіна дуже вигідний презент. Банк став спеціальним уповноваженим органом для розрахунків із країнами ЄС за газ у рублях. Тобто банк може отримувати від Заходу всю валюту за енергоносії і конвертувати її потім у рублі. Така монополія забезпечує своїм бенефіціарам просто космічні прибутки.

Сергій Протосеня, ексзаступник голови ради директорів "Новатека" теж був у курсі дуже багатьох таємниць компанії.

Досить сказати, що особистий друг Путіна Геннадій Тимченко є співвласником "Новатека (компанія замикає четвірку найбільших видобувних підприємств РФ – Ред.).

І "Новатек" також, як і "Газпробманк" отримав бонуси від Кремля у його санкційній війні із Заходом . Підприємства дозволили торгувати енергоносіями не за рублі, а за вільно конвертовану валюту (ВКВ).

Ділові відносини між "Газпромбанком" та "Новатеком" красномовно характеризує такий епізод.

Петро Колбін – друг дитинства президента РФ , якого у ЗМІ часто називають "номіналом" Путіна (відповідає за частину путінського статку – Ред.) у 2011 році легко "заробив" 500 мільйонів доларів на продажу "Новатеку" пакету акцій "Ямал ЗПГ", який за два роки до цього купив саме у "Газпромбанку" .

Cui prodest кому це вигідно?

Смерть навіть одного топ-менеджера калібру Шульмана, Аваєва чи Протосені стала б приводом для серйозних питань. Але коли увімкнено конвеєр з ліквідації, то жодних сумнівів бути не може. За всім цим стоять люди, які мають реальну владу, необмежені ресурси та здатні віддавати накази, які не ігноруватимуться.

Відомий російський політолог, кандидат політичних наук Аббас Галлямов вбачає у цьому явні ознаки тотального посилення ролі ФСБ. Силовики отримали карт-бланш для полювання на нуворишів та для нового переділу власності .

"Путін повернувся до практики початку нульових: заговорив з народом поверх голів еліти. Обіцяє відбирати накрадене, боротися із договірняками тощо. Це означає: реальний його рейтинг падає, і у Кремлі почали панікувати.

Виграють від "боротьби з боярами" нові "опричники" – компетентні органи, та насамперед ФСБ. Кампанія за чистку бюрократії викличе ще більший сплеск корупції та приведе, по суті, до нового переділу власності – на користь клану силовиків (полковник-мільярдер Черкалін на цьому фоні виглядатиме злидарем).

Такий приклад уже є: Корпус вартових ісламської революції, який тривалий час боровся з "казнокрадами", зараз контролює до 50 відсотків іранської економіки", – заявив в інтерв'ю ТГ-каналу "Можемо пояснити" Аббас Галямов.