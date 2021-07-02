ЕС даст 3,2 млрд евро на поддержку "Восточного партнерства" – Украина тоже получит деньги

Евросоюз решил поддержать страны-партнеры после пандемии коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
Евросоюз планирует создать фонд поддержки стран-участниц программы "Восточное партнерство" размером 2,3 млрд евро.
Об этом сообщил 2 июля представитель Еврокомиссии Питер Стано.
Деньги планируют выделять в виде грантов гарантий и смешанных инструментов на ряд инициатив. Цель фонда – помочь восстановиться после пандемии, а направлены они будут на:
- развитие торговли;
- создание новых рабочих мест;
- инвестиции в инфраструктуру;
- усиление демократических институтов и верховенства права;
- поддержку "зеленого" и цифрового перехода;
- продвижение идей справедливого общества, гендерного равенства и инклюзивности.
При этом в ЕС рассчитывают на привлечение до 17 млрд евро публичных и частных инвестиций.
Инициативу Евросоюз обсудит со странами-партнерами перед следующим саммитом "Восточного партнерства", который состоится декабре 2021 года.
Вопреки тому, что власти Беларуси объявили о приостановлении участия Минска в программе, план будет включать и эту страну, хотя и очень ограниченно.
Напомним, что всего в "Восточном партнерстве" участвуют шесть стран: кроме Украины, это Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия и Молдова.
Также ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель поддержал совместную встречу ЕС с президентами Украины, Грузии и Молдовы.
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