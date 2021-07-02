ЕС даст 3,2 млрд евро на поддержку "Восточного партнерства" – Украина тоже получит деньги

Брюссель разработал план помощи странам-партнерам на пути восстановления после коронавирусной эпидемии

Евросоюз решил поддержать страны-партнеры после пандемии коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Евросоюз планирует создать фонд поддержки стран-участниц программы "Восточное партнерство" размером 2,3 млрд евро.

Об этом сообщил 2 июля представитель Еврокомиссии Питер Стано.

Деньги планируют выделять в виде грантов гарантий и смешанных инструментов на ряд инициатив. Цель фонда – помочь восстановиться после пандемии, а направлены они будут на:

развитие торговли;

создание новых рабочих мест;

инвестиции в инфраструктуру;

усиление демократических институтов и верховенства права;

поддержку "зеленого" и цифрового перехода;

продвижение идей справедливого общества, гендерного равенства и инклюзивности.

При этом в ЕС рассчитывают на привлечение до 17 млрд евро публичных и частных инвестиций.

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Инициативу Евросоюз обсудит со странами-партнерами перед следующим саммитом "Восточного партнерства", который состоится декабре 2021 года.

Вопреки тому, что власти Беларуси объявили о приостановлении участия Минска в программе, план будет включать и эту страну, хотя и очень ограниченно.

Напомним, что всего в "Восточном партнерстве" участвуют шесть стран: кроме Украины, это Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия и Молдова.

Также ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель поддержал совместную встречу ЕС с президентами Украины, Грузии и Молдовы.