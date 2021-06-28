Обиделся на санкции за Ryanair. Лукашенко выдергивает Беларусь из "Восточного партнерства"

В Беларуси ответили на санкции ЕС против режима Александра Лукашенко и отзывают представителя Евросоюза

Фото: коллаж "Сегодня"

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко решил приостановить участие страны в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Решение принял в ответ на санкции ЕС после принудительной посадки самолета Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича.

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Об этом говорится на сайте МИД Беларуси.

Пресс-служба заявила, что Беларусь приостановит действия Соглашения о реадмиссии с ЕС, а постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций.

"Главе Представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", - написали на сайте.

Кроме того, Беларусь запретит въезд представителям европейских структур и лицам из стран Европейского союза, "которые содействовали введению ограничительных мер".

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Решение уже прокомментировал глава Евросовета Шарль Мишель. В Twitter он написал, что это только усилит напряженность и плохо повлияет на народ Беларуси, лишив его возможностей инициативы.

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership.



This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation. — Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021

Напомним, ранее США ввели санкции против 16 граждан Беларуси и шести правоохранительных организаций. А ЕС – против 78 физических и 8 юридических лиц, в том числе родственников Александра Лукашенко.

После США и ЕС новые меры утвердили Канада и Великобритания.

А пока страны вводят санкции, Беларусь всячески пытается показать желание Протасевича "сотрудничать" со следователями: